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Как провезти лекарства через границу Беларуси и не попасть под статью

23.06.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие истории про проблемы с лекарствами, возникшие у граждан Беларуси и иностранцев при пересечении государственной границы, как будто написаны под копирку. Но от этого они не становятся менее серьезными по своим последствиям.

Как провезти лекарства через границу Беларуси и не попасть под статью
Представьте, что человек покупает в аптеке за рубежом какой-то медицинский препарат (для себя или для знакомых, которые об этом слезно попросили), его обнаруживают при прохождении таможенного досмотра и внимательно изучают, после чего незадачливый путешественник неожиданно для себя становится подозреваемым в совершении тяжкого уголовного преступления, пишет "Экономическая газета".

«Лекарственная контрабанда»

Последняя подобная история, связанная с ввозом из Литвы в нашу страну упаковки широко известного средства от простуды «Терафлю» (причем часть лекарства была использована по назначению, а остаток в виде нескольких пакетиков лежал в автомобиле на виду), получила широкий общественный резонанс после того, как ее растиражировали отечественные СМИ. Попытка «лекарственной контрабанды» была совершена одной минчанкой еще в апреле, но своего финала этот своеобразный «триллер» дожидался целых три месяца.

Сразу скажем, что невольная нарушительница, что называется, «отделалась легким испугом» – штрафом в 6 базовых величин, или в 153 руб. А между тем ей грозило наказание по ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси (одной из самых суровых в отечественном законодательстве), которая за незаконное перемещение через границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусматривает от 3 до 7 лет (!) лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.

Те читатели, которые с этой историей не знакомы, могут удивиться: как же так, «Терафлю» свободно продается в белорусских аптеках! Причем здесь незаконное перемещение наркотиков и психотропов?!

Не все «Терафлю» одинаково безопасны

Объяснить случившееся достаточно просто. Раньше (до апреля 2010 г.) в нашей стране можно было без рецепта врача приобретать медицинские препараты, содержащие психотропные вещества эфедрин и псевдоэфедрин. К таким препаратам относилось и средство от простуды «Терафлю», которое к тому же широко рекламировалось по телевидению. В нем содержался псевдоэфедрин, но незначительное его количество в одной дозе не помешало отечественным «умельцам» научиться изготавливать из этого лекарства опасный синтетический наркотик.

Через какое-то время, когда домашние «лаборатории» по изготовлению наркотиков «Терафлю» и других препаратов, содержащих эфедрин и псевдоэфедрин, стали серьезной проблемой для правоохранительных органов, было принято решение запретить свободную продажу содержащих их лекарств. Производители «Терафлю», быстро оценившие угрозу от потери не только нашего рынка, но и рынков других постсоветских стран, отреагировали достаточно оперативно и стали выпускать вариант этого лекарственного средства, в котором псевдоэфедрин был заменен на другой компонент. Таким образом, «Терафлю», который сейчас продается в белорусских аптеках, совершенно безопасен с точки зрения содержания в нем наркотиков и психотропов.

В то же время в странах Европейского союза, куда уже давно входят соседние Польша и Литва, таких «умельцев» не нашлось (или они не стали там проблемой). Поэтому в этих государствах продолжает совершенно спокойно продаваться старый вариант «Терафлю» (латинское написание Theraflu), в котором содержится около 60 миллиграммов псевдоэфедрина, под маркой Theraflu ND (или NТ, SN).

А между тем действуют несколько документов Минздрава Беларуси, жестко ограничивающих свободную продажу медицинских препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные веществ либо их прекурсоры или аналоги. В одном из них (постановление Минздрава от 31.07.2009 № 89) приведены критерии отнесения комбинированных лекарственных средств («Терафлю» именно таким и является), содержащих наркотические средства и психотропные вещества, к средствам и веществам, подлежащим государственному контролю.

Согласно этому документу (выдержка из него приведена ниже) безопасное количество псевдоэфедрина в одной дозе любого лекарственного средства составляет лишь 50 миллиграммов. Разница в 10 миллиграммов и стала причиной неприятной истории, приключившейся с нашей «героиней», поскольку превышение указанного в постановлении № 89 порогового значения, автоматически приравнивает лекарство к наркотикам или психотропам.

Какие лекарства не нужно приобретать за границей

В первую очередь отметим, что к опасным медицинских препаратам с точки зрения содержания наркотических и психотропных веществ относятся не только средства от простуды, типа Theraflu ND или еще одного распространенного препарата аналогичного действия Тайлол Хот (латинское написание Tylol Hot). Запрещенные в Беларуси вещества вполне могут содержаться в безобидных на первый взгляд снотворных и успокоительных, мочегонных и обезболивающих средствах, препаратах от кашля и от сердца, даже в спреях от насморка.

Кроме постановления № 89, Минздрав Беларуси принял еще одно постановление от 11.02.2015 № 19, которым утвержден общий республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь. В нем указаны международные названия веществ, запрещенных для свободного оборота в нашей стране, и их химические формулы.

Однако человек, не имеющий специального образования, вряд ли сможет правильно использовать постановление № 19, поскольку не всегда название лекарственного средства (торговая марка) совпадает с названием активного вещества, которое в нем содержится. За примерами далеко ходить не нужно: название того же Theraflu ND не содержит никаких «намеков» на содержащийся в нем псевдоэфедрин.

Таблетки от насморка «Цирус» (Cirrus), свободно продающиеся в соседней Польше, можно приобрести там в любой аптеке. А в максимальной дозировке они содержат в два раза больше псевдоэфедрина, чем Theraflu ND, и попытка перевезти их через белорусскую границу без рецепта в значительном количестве – прямой путь «на нары».

И это не пустая угроза: в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении одного из жителей Брестчины, который пытался провезти в Беларусь из Польши 18 таблеток или 3 упаковки «Цируса» (Cirrus), ссылаясь на то, что они были куплены для родственников по рецептам. Однако эта информация легко проверяется: ни рецептов, ни больных родственников найти у «путешественника», которому вряд ли теперь можно позавидовать, не удалось.

Представители таможенных органов неоднократно предупреждали общественность через СМИ о существующей проблеме со ввозом лекарств и делились информацией о запрещенных зарубежных препаратах. В одной из таких публикаций приведен краткий перечень наиболее опасных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих декларированию при пересечении границы: это барбитал, бромазепам, диазепам, кодеин, морфин, трамадол, эфедрон, псевдоэфедрин, клофелин и клодеин. Однако далеко не каждый сможет определить, в каком из медицинских препаратов они содержатся.


В другой статье таможенники даже поделились списком изъятых в последнее время зарубежных лекарств (естественно, он далеко не полный): Theraflu (ND, NТ, SN), Tylol Hot, Xanax, Lexotanil, Stilnox, Rinasek, Skudexa, Claritine, Zaldiar, Tramal, Valium Diazepam, Contramal, Estazolam TZF, Solpadeine Max, Relanium, Lorazepam, Феназепам, Трамадол-ГР, Bromazepam Lannacher, Defrinol Forte, Iporel. О «Цирусе» мы уже упомянули. Добавим еще два названия опасных для ввоза в Беларусь лекарств: «Акатар Акти Табс» (Acatar Acti-Tabs), не так давно вообще запрещенный вместе с «Цирусом» украинской Службой по контролю за оборотом наркотиков, и «Грипекс» (Gripex). Первое – это тоже средство от насморка, второе – для комплексного лечения простуды.

Все подобные публикации сопровождаются напоминанием, которое давно стало расхожей фразой, – незнание законов не освобождает от ответственности. Так что самый простой совет, который можно дать всем путешественникам: если вы заболели, находясь за границей, и хотите начать лечится, не дожидаясь возвращения на Родину, не везите с собой остатки незнакомых медицинских препаратов домой. Даже если они немало стоили, нарушение законодательства обойдется вам дороже.

А если по рецепту врача?

Законодательство Беларуси не содержит полного запрета на ввоз в страну лекарств, в составе которых содержатся наркотические средства и психотропные вещества. Но, чтобы сделать это законно, нужно соблюсти определенные правила.

Во-первых, подобные лекарственные средства разрешено перемещать через границу только для личного применения по медицинским показаниям при обязательном наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Такими документами являются рецепт, справка от врача и выписка из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии. Иначе говоря, обычная ксерокопия рецепта не подойдет – на ней должна быть оригинальная печать и подпись врача.

Кроме того, такой документ должен быть составлен на русском или белорусском языках. Если вам выписали рецепт на границей, например, на польском или литовском языке, придется его перевести и нотариально заверить, что за границей может оказаться проблемой.

Во-вторых, существуют жесткие количественные ограничения по ввозу таких препаратов: для содержащих в своем составе наркотические средства – не более недельной потребности, для содержащих психотропные вещества – не более 90 разовых доз.

В-третьих, если вы ввозите лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические либо психотропные вещества (или подозреваете, что они могут в них содержаться), нужно на таможне использовать не «зеленый», а «красный» коридор. При этом следует обязательно заполнить пассажирскую таможенную декларацию, указав в ней ввозимые лекарства. Это, как минимум, оградит вас от обвинения по ст. 328-1 УК, о которой было рассказано выше.


И последнее. Заполнять такую декларацию информацией о лекарствах должен именно тот, кто использует ввозимые препараты в медицинских целях, при обязательном наличии указанных выше подтверждающих документов. Другими словами, не поддавайтесь на просьбы родственников и знакомых привезти из-за границы редкие (либо более дешевые, чем у нас) лекарства, содержащие указанные запрещенные вещества, даже если вам дают рецепт или другие документы. Таможенники все равно их не должны пропустить.

 
 
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Многие истории про проблемы с лекарствами, возникшие у граждан Беларуси и иностранцев при пересечении государственной границы, как будто написаны под копирку. Но...
 
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