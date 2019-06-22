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Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

23.06.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С такими заголовками в эти дни публикуют материалы многие российские СМИ, освещающие тему шоу-бизнеса.

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
А все потому, что Народная артистка Украины София Ротару, которая долгое время отказывалась выступать в России по политическим причинам, поедет на белорусский музыкальный фестиваль "Славянский база" в Витебске. Об этом рассказал директор мероприятия Глеб Лапицкий.

Организаторы фестиваля особо подчеркивают, что София Ротару сможет выступить в Беларуси перед поклонниками из разных стран, в том числе российскими.

Как ожидается, София Ротару станет «изюминкой» на закрытии форума.


 
Теги: Витебск
 
 
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С такими заголовками в эти дни публикуют материалы многие российские СМИ, освещающие тему шоу-бизнеса.
 
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