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Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Источник материала: Партизан
С такими заголовками в эти дни публикуют материалы многие российские СМИ, освещающие тему шоу-бизнеса.
А все потому, что Народная артистка Украины София Ротару, которая долгое время отказывалась выступать в России по политическим причинам, поедет на белорусский музыкальный фестиваль "Славянский база" в Витебске. Об этом рассказал директор мероприятия Глеб Лапицкий.
Организаторы фестиваля особо подчеркивают, что София Ротару сможет выступить в Беларуси перед поклонниками из разных стран, в том числе российскими.
Как ожидается, София Ротару станет «изюминкой» на закрытии форума.
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С такими заголовками в эти дни публикуют материалы многие российские СМИ, освещающие тему шоу-бизнеса.
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