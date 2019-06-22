Борцы с заводом АКБ под Брестом не пошли на встречу по вопросам экологии. Вместо этого - прошли маршем по городу

"Брестская газета". Днем 23 июня на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, пишет





За час до начала кормления в ДК профсоюзов началась ранее анонсированная встреча председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Горошко с населением. В качестве модератора на мероприятии выступил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.





Однако противники строительства под Брестом аккумуляторного завода на эту встречу не пошли. Они уверены – встреча с Александром Горошко специально была назначена на 11 утра воскресенья, чтобы люди пошли в ДК профсоюзов и не вышли на площадь.



