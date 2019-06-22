Список самых жестких неплательщиков Беларуси в 2019 году

По состоянию на 1 мая 2019 года крупные и средние предприятия реального сектора суммарно задолжали кредиторам 126 млрд BYN. Под суммарной задолженностью власти понимают кредиторку и долги по кредитам и займам вместе взятые.





К 1 мая кредиторка в реальном секторе достигла 50,9 млрд BYN (+3,4% с начала года), долги по кредитам и займам — 75,1 млрд BYN (+1%). Просроченные обязательства по кредиторке, а также кредитам и займам составили 11,8 млрд BYN (+5,5%).





Кредиторская задолженность бывает нескольких разновидностей: внешняя, внутри страны, за товары, работы и услуги, по налогам и соцстрахованию, за энергоресурсы. Будем измерять глубину неплатежей по доле просроченных обязательств в общей сумме задолженности того или иного вида.





По доле просрочки во внешней кредиторке первое место занимали компании, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, — 43,83%, второе место — организации сельского хозяйства — 31,65%. В промышленности 29,93% внешней кредиторки было просрочено в легпроме, 25,13% — в производстве неметаллических минеральных продуктов. У цементников согласно указу о господдержке отрасли ожидается уменьшение проблемных долгов в течение лета.





Во внутренней кредиторке 68,25% расчетов просрочил водный транспорт, 36,04% — сельское хозяйство. В промышленности самыми проблемными должниками были производители неметаллических минеральных продуктов — 46,70% «мусорных» долгов». На 1 мая кредиторка за товары, работы и услуги на 78,84% была просрочена на водном транспорте, на 42,99% — у производителей неметаллических минеральных продуктов.









Кредиторку по налогам и взносам на соцстрахование на 83,28% задерживал водный транспорт, на 39,27% — белорусские металлурги.





Платежи за энергоресурсы опять-таки слабо проводил водный транспорт (92,41% просрочки). Отрасли промышленности тоже не выделялись строгостью расчетов. Более 90% просрочки по энергоресурсам было в пищепроме, в производстве неметаллических продуктов, в производстве аппаратуры, электрооборудования, в машиностроении, а также в производстве транспортных средств.





К 1 мая на 28,56% были просрочены долги по кредитам и займам в торговле автомобилями и мотоциклами, на 100% — на водном транспорте, на 37,59% — в коммунальной сфере.



