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Банки предупреждают: Мошенники могут "повесить" на вас онлайн-кредит
Источник материала: Партизан
Белорусские банки обеспокоены количеством случаев мошенничества с оформлением онлайн-кредитов. В последнее время их стало намного больше,
Сейчас в социальных сетях предлагают услугу оформления кредитов лицам, которые ранее получили отказ от банков. По этому поводу злоумышленники выманивают у пострадавших паспортные данные (скан документа), номер мобильного телефона, а также код подтверждения, который приходит на телефон, передает
Мошенники оформляют кредиты на максимально возможные суммы, а затем выводят деньги в зависимости от данных банком способов.
Также есть случаи использования найденных в открытом доступе иликупленных в DarkNet копий сканируемых паспортов. Здесь жертвами чаще всего становятся люди пожилого возраста. Злоумышленники звонят им и на основании "технических работ" в банке просят сообщить код, направленный им на номер мобильного телефона. Так оформляется кредит, о котором пенсионеры даже не подозревают.
По ряду подобных фактов возбуждены уголовные дела.
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Белорусские банки обеспокоены количеством случаев мошенничества с оформлением онлайн-кредитов. В последнее время их стало намного больше, отмечают в РРБ-банке.
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