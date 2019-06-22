"Еврорадио" . Сейчас в социальных сетях предлагают услугу оформления кредитов лицам, которые ранее получили отказ от банков. По этому поводу злоумышленники выманивают у пострадавших паспортные данные (скан документа), номер мобильного телефона, а также код подтверждения, который приходит на телефон, передает





Мошенники оформляют кредиты на максимально возможные суммы, а затем выводят деньги в зависимости от данных банком способов.





Также есть случаи использования найденных в открытом доступе иликупленных в DarkNet копий сканируемых паспортов. Здесь жертвами чаще всего становятся люди пожилого возраста. Злоумышленники звонят им и на основании "технических работ" в банке просят сообщить код, направленный им на номер мобильного телефона. Так оформляется кредит, о котором пенсионеры даже не подозревают.





По ряду подобных фактов возбуждены уголовные дела.