ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки предупреждают: Мошенники могут "повесить" на вас онлайн-кредит

23.06.2019 13:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские банки обеспокоены количеством случаев мошенничества с оформлением онлайн-кредитов. В последнее время их стало намного больше, отмечают в РРБ-банке.

Сейчас в социальных сетях предлагают услугу оформления кредитов лицам, которые ранее получили отказ от банков. По этому поводу злоумышленники выманивают у пострадавших паспортные данные (скан документа), номер мобильного телефона, а также код подтверждения, который приходит на телефон, передает "Еврорадио".

Мошенники оформляют кредиты на максимально возможные суммы, а затем выводят деньги в зависимости от данных банком способов.

Также есть случаи использования найденных в открытом доступе иликупленных в DarkNet копий сканируемых паспортов. Здесь жертвами чаще всего становятся люди пожилого возраста. Злоумышленники звонят им и на основании "технических работ" в банке просят сообщить код, направленный им на номер мобильного телефона. Так оформляется кредит, о котором пенсионеры даже не подозревают.

По ряду подобных фактов возбуждены уголовные дела.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки обеспокоены количеством случаев мошенничества с оформлением онлайн-кредитов. В последнее время их стало намного больше, отмечают в РРБ-банке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика