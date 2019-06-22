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Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Источник материала: Партизан
Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Футболисты "Торпедо" из Кутаиси появились на поле стадиона имени 26 мая в Цхалтубо в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.
Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе "Михаил Месхи-2", где "Локомотив" принимал "Рустави". Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.
Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия, отмечает
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Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к...
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