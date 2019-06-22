Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Футболисты "Торпедо" из Кутаиси появились на поле стадиона имени 26 мая в Цхалтубо в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.





Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе "Михаил Месхи-2", где "Локомотив" принимал "Рустави". Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.





"Чемпионат" . Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия, отмечает



