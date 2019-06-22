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Трагедия под Минском: в день свадьбы невеста свела счёты с жизнью

23.06.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации «Кур'ера», несчастную обнаружили сегодня примерно в час ночи, 23 июня. У женщины было трое детей.


Молодожёны в день свадьбы у Слуцкого дворца бракосочетаний, 22 июня.

Накануне, в субботу, 22 июня, у неё была свадьба. Корреспондент газеты, готовя материал для постоянной рубрики, спрашивал молодожёнов об их знакомстве.

Вот что они рассказали. Пара познакомилась год назад на праздник Троицы в общей компании благодаря другу жениха. Предложение мужчина сделал оригинально. У его возлюбленной было хобби: она разводила розы, и жених подарил ей тот куст, которого у неё не было. При этом он сказал: «Выходи за меня замуж и у тебя есть два ответа — «да» или «да». Молодожёны рассказали «Кур'еру», что медовый месяц планировали провести дома в семейном кругу.

Однако через несколько часов случилась трагедия. Основная версия произошедшего — самоубийство. Причины устанавливаются. У женщины осталось трое детей, двое из них — несовершеннолетние.

Официальных комментариев от правоохранительных органов нет, проверяются обстоятельства смерти человека.

 
 
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По информации «Кур'ера», несчастную обнаружили сегодня примерно в час ночи, 23 июня. У женщины было трое детей.
 
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