Трагедия под Минском: в день свадьбы невеста свела счёты с жизнью





Молодожёны в день свадьбы у Слуцкого дворца бракосочетаний, 22 июня.





Накануне, в субботу, 22 июня, у неё была свадьба. Корреспондент газеты, готовя материал для постоянной рубрики, спрашивал молодожёнов об их знакомстве.





Вот что они рассказали. Пара познакомилась год назад на праздник Троицы в общей компании благодаря другу жениха. Предложение мужчина сделал оригинально. У его возлюбленной было хобби: она разводила розы, и жених подарил ей тот куст, которого у неё не было. При этом он сказал: «Выходи за меня замуж и у тебя есть два ответа — «да» или «да». Молодожёны рассказали «Кур'еру», что медовый месяц планировали провести дома в семейном кругу.





Однако через несколько часов случилась трагедия. Основная версия произошедшего — самоубийство. Причины устанавливаются. У женщины осталось трое детей, двое из них — несовершеннолетние.





Официальных комментариев от правоохранительных органов нет, проверяются обстоятельства смерти человека.