Позор Могилева: как последнему советскому диссиденту после освобождения из лагеря не нашли места в городе

MSPRING.ONLINE : Сначала цитата из письма могилёвскому журналу о правах человека самого Михася Игнатьевича Кукобаки, уроженца Бобруйска, последнего советского политического узника, пишет





“В 16,5 лет меня принудительно вывезли в Сибирь на одну из строек. Вернувшись из заключения в декабре 1988 года, я не раз приезжал в Беларусь. Участвовал в разных политических акциях и предпринимал попытки там остаться. Встречался с самыми разными людьми, включая писателя Василя Быкова. В частном порядке, ничего ни у кого не просил, но не скрывал, что живу на положении бомжа. Официально обращался в Верховный Совет, к господину Шушкевичу.





Однажды, взял необходимые документы и, заручившись поддержкой депутата Могилёвского облсовета Натальи Рословой и местного депутата Анатолия Фёдорова, мы пришли к мэру Могилева господину Габрусеву. Я попросил его дать мне комнату в любой коммуналке, размером хотя бы с тюремную камеру (8 кв. метров), чтобы я мог поставить раскладушку и чемодан, и свободно искать себе работу. Мне было отказано”, — рассказал Михась Кукобака.









Фото из личного архива Михася Кукобаки, примерно 1990-й год, у бывшего политузника ещё нет своего жилья

Михась Кукобака был последним политическим узником, который вышел из советского лагеря «Пермь-36». Это произошло 2 декабря 1988 года.

Поскольку он не считал себя виновным, то принципиально не писал заявления о помиловании на имя тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва. Власть не знала как его выпустить. В результате Президиум Верховного Совета СССР издал специальный указ.

Михась Кукобака белорус. Родом из Бобруйска. Выйдя из лагеря, у него не было иного выхода, как приехать на родину. Перестройка была в разгаре. На выборах всё чаще побеждали люди, которых называли “демократами”.