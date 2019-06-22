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Макей встретился со специальным советником премьер-министра Японии
Источник материала: Партизан
На встрече обсуждалась активизация сотрудничества между Беларусью и Японией в политической, гуманитарной и экономической сферах.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился со специальным советником премьер-министра Японии Кентаро Соноурой, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает
Встреча с иностранным гостем, который приехал в Минск для участия во II Европейских играх, прошла в субботу 22 июня. В ходе переговоров Макей выразил Соноуре благодарность за многолетнюю помощь, которую Япония оказывает Беларуси в деле минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В свою очередь, представитель японской стороны поблагодарил нашу страну за поддержку после аварии на АЭС "Фукусима-1".
"В ходе встречи стороны выразили готовность к активизации взаимодействия для обеспечения более полной реализации потенциала сотрудничества Беларуси и Японии в политической, гуманитарной и экономической сферах", – рассказали в пресс-службе МИД.
Кентаро Соноура подтвердил готовность японской стороны к поиску перспективных направлений в развитии сотрудничества с Беларусью.
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На встрече обсуждалась активизация сотрудничества между Беларусью и Японией в политической, гуманитарной и экономической сферах.
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