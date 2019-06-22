ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей встретился со специальным советником премьер-министра Японии

23.06.2019 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На встрече обсуждалась активизация сотрудничества между Беларусью и Японией в политической, гуманитарной и экономической сферах.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился со специальным советником премьер-министра Японии Кентаро Соноурой, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает "Спутник".

Встреча с иностранным гостем, который приехал в Минск для участия во II Европейских играх, прошла в субботу 22 июня. В ходе переговоров Макей выразил Соноуре благодарность за многолетнюю помощь, которую Япония оказывает Беларуси в деле минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В свою очередь, представитель японской стороны поблагодарил нашу страну за поддержку после аварии на АЭС "Фукусима-1".


"В ходе встречи стороны выразили готовность к активизации взаимодействия для обеспечения более полной реализации потенциала сотрудничества Беларуси и Японии в политической, гуманитарной и экономической сферах", – рассказали в пресс-службе МИД.

Кентаро Соноура подтвердил готовность японской стороны к поиску перспективных направлений в развитии сотрудничества с Беларусью.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече обсуждалась активизация сотрудничества между Беларусью и Японией в политической, гуманитарной и экономической сферах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время переписи населения белорусов спросят об источниках существования. Зачем это властям?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика