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Во время переписи населения белорусов спросят об источниках существования. Зачем это властям?

23.06.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 4 по 30 октября 2019 г. в Беларуси пройдет перепись населения, сообщает Белстат. Отличие предстоящей переписи – возможность самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет.

Кроме того, будут работать стационарные переписные участки, переписчики на дому, пишет «Экономическая газета».

Традиционно перепись проводится 1 раз в 10 лет.

Всеобщий опрос населения пройдет в три этапа.

Первый – с 4 по 18 октября будет возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специальной программы в сети Интернет или прийти на стационарный участок и сообщить данные о себе. Информация о входе в программу и инструкция пользователя будут позже размещены на информационных листовках, жировках, в СМИ. Одна анкета заполняется на всех членов домохозяйства (семьи), проживающих совместно. Персональные данные о несовершеннолетних детях, сообщаются их родителями (опекунами, попечителями) или совершеннолетними членами домохозяйства. Можно переписать в сети Интернет также своих пожилых родственников, бабушек и дедушек. Переписные участки будут работать ежедневно с 9.00 до 21.00.


Второй – с 19 по 20 октября будут подсчитаны респонденты, переписавшиеся через сеть Интернет. Адреса переписавшихся респондентов будут исключены из перечня для посещения переписчиками. В этот период продолжится перепись на стационарных участках.

Третий – с 21 по 30 октября переписчики будут проводить опрос респондентов по месту жительства (пребывания) и на стационарных участках. У переписчика будет сумка с логотипом, планшет и удостоверение.

При анкетировании будет задано 49 вопросов (на переписи 2009 г. – 37): дата рождения, пол, родственные отношения, семейное положение, гражданство, уровень образования, источники средств существования, планирование рождения детей (только для женщин в возрасте 18 – 49 лет) и другие.

Впервые нам предложат ответить на вопросы о сельскохозяйственной деятельности (земельные площади, посевы, поголовье скота и птицы).


 
 
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С 4 по 30 октября 2019 г. в Беларуси пройдет перепись населения, сообщает Белстат. Отличие предстоящей переписи – возможность самостоятельно и в удобное время...
 
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