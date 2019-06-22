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Как вам такое: в школах больше не будет черчения?
Источник материала: Партизан
Предмет «Черчение» пропал из типовых учебных планов для белорусских учреждений среднего образования, пишет
Что случилось
Типовые учебные планы (ТУП) для школ были опубликованы накануне. И педагоги обнаружили, что из документа пропало черчение. В типовом учебном плане на прошлый учебный год предмет «Черчение» оставался для девятого класса. В новом учебном году у девятиклассников его нет.
Разве это плохо?
«Это большой удар для образования, потому что черчение нужно ребятам, которые пойдут потом на технические специальности. Более того, оно помогает лучше осваивать курс математики», – пояснили учителя.
Педагоги подчеркивают: изменения не обсуждались, то есть для многих отсутствие черчения становится шоком.
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Предмет «Черчение» пропал из типовых учебных планов для белорусских учреждений среднего образования, пишет Sputnik со ссылкой на несколько анонимных источников.
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