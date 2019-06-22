Как вам такое: в школах больше не будет черчения?

Что случилось

Типовые учебные планы (ТУП) для школ были опубликованы накануне. И педагоги обнаружили, что из документа пропало черчение. В типовом учебном плане на прошлый учебный год предмет «Черчение» оставался для девятого класса. В новом учебном году у девятиклассников его нет.





Разве это плохо?

«Это большой удар для образования, потому что черчение нужно ребятам, которые пойдут потом на технические специальности. Более того, оно помогает лучше осваивать курс математики», – пояснили учителя.





Педагоги подчеркивают: изменения не обсуждались, то есть для многих отсутствие черчения становится шоком.







