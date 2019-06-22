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Как вам такое: в школах больше не будет черчения?

23.06.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предмет «Черчение» пропал из типовых учебных планов для белорусских учреждений среднего образования, пишет Sputnik со ссылкой на несколько анонимных источников.

Что случилось

Типовые учебные планы (ТУП) для школ были опубликованы накануне. И педагоги обнаружили, что из документа пропало черчение. В типовом учебном плане на прошлый учебный год предмет «Черчение» оставался для девятого класса. В новом учебном году у девятиклассников его нет.

Разве это плохо?

«Это большой удар для образования, потому что черчение нужно ребятам, которые пойдут потом на технические специальности. Более того, оно помогает лучше осваивать курс математики», – пояснили учителя.

Педагоги подчеркивают: изменения не обсуждались, то есть для многих отсутствие черчения становится шоком.



 
 
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Предмет «Черчение» пропал из типовых учебных планов для белорусских учреждений среднего образования, пишет Sputnik со ссылкой на несколько анонимных источников.
 
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