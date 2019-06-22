По Беловежской пуще гуляет медведь. И это новость

EuroBY.info . В конце мая текущего года следы медведя также зафиксировали в Пружанском районе. Это первый за 16 лет медведь замеченный в Беловежской Пуще, сообщает сайт. В конце мая текущего года следы медведя также зафиксировали в Пружанском районе.





Интересно, что ближайшая к Беловежской пуще популяция медведей живёт в Налибокской пуще в 200 км от того места, где камеры сфотографировали молодого медведя.





Медведи исчезли из Беловежской Пущи во второй половине XIX века. Последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты.









Бурые медведи в Беларуси занесены в Красную Книгу. Сколько точно особей сейчас живет в Беларуси, точно не установлено. Говорят, что около 150 особей. Из них около 40 – в Березинском биосферном заповеднике.





При встрече с медведем в лесу эксперты советуют вести себя шумно. Свистеть, петь, громко разговаривать. При этом нельзя делать резких движений, отворачиваться от медведя спиной и пытаться убежать. Лучше аккуратно пятиться назад.



