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По Беловежской пуще гуляет медведь. И это новость

23.06.2019 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Косолапого зафиксировали камеры на беларусско-польской границе.



Это первый за 16 лет медведь замеченный в Беловежской Пуще, сообщает сайт EuroBY.info. В конце мая текущего года следы медведя также зафиксировали в Пружанском районе.

Интересно, что ближайшая к Беловежской пуще популяция медведей живёт в Налибокской пуще в 200 км от того места, где камеры сфотографировали молодого медведя.

Медведи исчезли из Беловежской Пущи во второй половине XIX века. Последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты.


Бурые медведи в Беларуси занесены в Красную Книгу. Сколько точно особей сейчас живет в Беларуси, точно не установлено. Говорят, что около 150 особей. Из них около 40 – в Березинском биосферном заповеднике.

При встрече с медведем в лесу эксперты советуют вести себя шумно. Свистеть, петь, громко разговаривать. При  этом нельзя делать резких движений, отворачиваться от медведя спиной и пытаться убежать. Лучше аккуратно пятиться назад. 

 

 
 
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Косолапого зафиксировали камеры на беларусско-польской границе.
 
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