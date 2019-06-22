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В Солигорске во время футбольного матча людей не пускали в туалет

23.06.2019 14:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эту субботу, 22 июня, проходил футбольный матч между местным «Шахтером» и «Динамо» из Бреста, пишет by.tribuna.com. ОМОН оцепил один из секторов, и фанаты не могли сходить в туалет. 

Народу собралось неожиданно много. В первом тайме поклонники активно поддерживали свою команду, и ОМОНу это не понравилось. Чтобы избежать казусов, сотрудники оцепили сектор брестчан, из-за чего другие посетители в перерыве не могли сходить в уборную. Их попросту не пускали: иначе им пришлось бы пройти мимо болельщиков бресткого «Динамо».

Солигорским фанатам предоставили два биотуалета, который предполагался для двух тысяч зрителей. К ним выстроилась внушительная очередь. Не найдя другого выхода, болельщики стали справлять нужду прямо на стадионе, на забор.

На игру пришел председатель АБФФ Владимир Базанов, но он ситуацию комментировать отказался. А директор стадиона «Строитель» Николай Щекотович, наоборот, высказался: «Приятно, что на матч против брестского «Динамо» пришло очень много болельщиков. К сожалению, случилась такая неприятная ситуация. Мы просто не предусмотрели подобное развитие событий, но это тоже опыт. Сделаем все возможное, чтобы в будущем таких инцидентов не повторялось».

 
Теги: Брест
 
 
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В эту субботу, 22 июня, проходил футбольный матч между местным «Шахтером» и «Динамо» из Бреста, пишет by.tribuna.com. ОМОН оцепил один из секторов, и фанаты не могли сходить...
 
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