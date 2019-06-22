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НАСА нашло на Марсе признаки возможной жизни

23.06.2019 15:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.

На Земле метан в основном выделяют живые организмы. Автор сообщает, что молекулы метана в марсианском воздухе разрушились бы за несколько веков. Из этого следует, что газ появился на Марсе относительно недавно.

Издание отмечает, что метан может также образовываться в результате геотермальных реакций, происходящих без участия живых организмов. Кроме того, газ мог выходить из разломов на поверхности Марса, сохраняясь там миллионы лет.

По данным газеты, данные были получены на Земле в четверг. Согласно полученному The New York Times письму, неожиданный результат даже заставил ученых изменить планы на выходные.

О том, что на Марсе может присутствовать метан, ученые впервые узнали 15 лет назад благодаря наземным и орбитальным наблюдениям. Наибольший интерес вызвали измерения марсохода Curiosity. Он находится на планете с 2012 года и не раз фиксировал различные концентрации метана. По сравнению с земными концентрациями, на Марсе этого газа исключительно мало. Пиковые значения достигают 10 миллиардных долей, в то время как на нашей планете в среднем наблюдается 1800 миллиардных долей.

Научное сообщество по-прежнему разделено - часть ученых считает свидетельства присутствия метана неубедительными. Наряду с не зафиксировавшими метан наблюдениями существует и множество уловивших его присутствие измерений. Однако ни одно из обнаружений не было независимо подтверждено.

 
 
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Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York...
 
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