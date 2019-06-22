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Лукашенко надеется, что президент Армении и дальше будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад Армена Саркисяна в углубление дружественных белорусско-армянских отношений.
"Уверен, что ваши целеустремленность, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах", - отметил президент Беларуси.
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Лукашенко надеется, что президент Армении и дальше будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства....
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