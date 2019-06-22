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Лукашенко надеется, что президент Армении и дальше будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами

23.06.2019 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад Армена Саркисяна в углубление дружественных белорусско-армянских отношений.

"Уверен, что ваши целеустремленность, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах", - отметил президент Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства....
 
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