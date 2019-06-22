Лукашенко надеется, что президент Армении и дальше будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят вклад Армена Саркисяна в углубление дружественных белорусско-армянских отношений.

"Уверен, что ваши целеустремленность, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах", - отметил президент Беларуси.