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Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

23.06.2019 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке.

Отжимаем сок из полученной картофельной массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

1 луковицу мелко нарезаем и 1 луковицу натираем на терке. И добавляем к картошке.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Перемешиваем.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Солим (1,5 ч.л).

В картофельную массу добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Разогреваем растительное масло на сковороде. Сюда отправляем лук.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

350 гр сала нарезаем и отправляем к луку на сковороду.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Духовку разогреваем на 180 гр. Нагреваем также и стеклянную форму для запекания.

Смазываем форму маслом и отправляем половину картофельной массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Далее – начинка из сала с луком. Сверху выкладываем вторую половину массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Готовим бабку в духовке 40 минут.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Подаём со сметаной. Приятного аппетита!

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Люди в материале: Татьяна Бородкина
 
 
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Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало. Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке. Отжимаем сок из полученной картофельной массы. 1 луковицу...
 
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