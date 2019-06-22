Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Источник материала: СТВ

Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.









Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке.

Отжимаем сок из полученной картофельной массы.





1 луковицу мелко нарезаем и 1 луковицу натираем на терке. И добавляем к картошке.





Перемешиваем.





Солим (1,5 ч.л).

В картофельную массу добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем.





Разогреваем растительное масло на сковороде. Сюда отправляем лук.





350 гр сала нарезаем и отправляем к луку на сковороду.





Духовку разогреваем на 180 гр. Нагреваем также и стеклянную форму для запекания.

Смазываем форму маслом и отправляем половину картофельной массы.





Далее – начинка из сала с луком. Сверху выкладываем вторую половину массы.





Готовим бабку в духовке 40 минут.





Подаём со сметаной. Приятного аппетита!



