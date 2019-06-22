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«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Татьяна Шаракова направила 7,5 тысяч рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь сейчас занимаются более полутысячи детей по 13 направлениям, велоспортом – около 30.
Это один из самых финансово затратных видов спорта и совершенствовать материальную базу необходимо постоянно: закупать велосипеды, детали к ним, экипировку. И деньги здесь никогда лишними не будут.
Сергей Берегейко, тренер-преподаватель отделения велоспорта Витебской СДЮШОР БФСО «Динамо»:
Так что велосипед до сих пор жив, служит. Даем лучшим воспитанникам. На данный момент, спустя 15 лет, лучшим велосипедом на базе остается.
Александр Ярцев, заместитель председателя Совета Витебской областной структуры БФСО «Динамо»:
Привлекать побольше молодежи, детей именно к занятию спортом – не только к массовому, но и специализированному, чтобы они давали в будущем результат, чтобы мы могли в центры олимпийского резерва их передавать.
Отметим, что бронзу Татьяна Шаракова взяла в групповой гонке, которая, по сути, не ее специализация. Спортсменка – асс на треке. Поэтому ждем от чемпионки очередные награды.
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«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой
Новости Беларуси. Татьяна Шаракова направила 7,5 тысяч рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь сейчас...
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