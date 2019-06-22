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«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

23.06.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Татьяна Шаракова направила 7,5 тысяч рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь сейчас занимаются более полутысячи детей по 13 направлениям, велоспортом – около 30.

Это один из самых финансово затратных видов спорта и совершенствовать материальную базу необходимо постоянно: закупать велосипеды, детали к ним, экипировку. И деньги здесь никогда лишними не будут.

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«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

Сергей Берегейко, тренер-преподаватель отделения велоспорта Витебской СДЮШОР БФСО «Динамо»:
Велосипед еще Татьяны Шараковой, ему уже, наверное, лет 15 от роду. После нее на нем был воспитан еще, такой парень занимался – Алексеев Максим. Стал двукратным призером республиканской спартакиады школьников, выполнил мастера спорта и чемпионом страны стал.

Так что велосипед до сих пор жив, служит. Даем лучшим воспитанникам. На данный момент, спустя 15 лет, лучшим велосипедом на базе остается.

«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

Александр Ярцев, заместитель председателя Совета Витебской областной структуры БФСО «Динамо»:
Всё начинается с детского спорта. Как мы будем заниматься им, особенно сейчас, в наше время кибернетики и интернета, когда детей очень тяжело привлечь к спорту, это одна из самых главных задач, и наше спортивное общество «Динамо»…

Привлекать побольше молодежи, детей именно к занятию спортом – не только к массовому, но и специализированному, чтобы они давали в будущем результат, чтобы мы могли в центры олимпийского резерва их передавать.

«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

Отметим, что бронзу Татьяна Шаракова взяла в групповой гонке, которая, по сути, не ее специализация. Спортсменка – асс на треке. Поэтому ждем от чемпионки очередные награды. 

«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

Люди в материале: Сергей Берегейко, Александр Ярцев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Татьяна Шаракова направила 7,5 тысяч рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь сейчас...
 
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