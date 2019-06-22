ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр

23.06.2019 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх.    

Белоруска получила от судей 21,750 балла. Золото завоевала российская гимнастка Дина Аверина с результатом 22,850 балла, на третьей строчке Влада Никольченко из Украины – 21,450 балла.  

Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр

Это вторая медаль Екатерины Галкиной на нынешних Европейских играх. Накануне спортсменка завоевала в индивидуальном многоборье бронзу. Впереди у гимнасток соревнования с мячом, лентой и булавами.  

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов (читать далее).  

Люди в материале: Екатерина Галкина, Дина Аверина, Влада Никольченко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх.     Белоруска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Працэсія Божага Цела прайшла па вуліцах Іўя (дапаўняецца)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика