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Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх.
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Это вторая медаль Екатерины Галкиной на нынешних Европейских играх. Накануне спортсменка завоевала в индивидуальном многоборье бронзу. Впереди у гимнасток соревнования с мячом, лентой и булавами.
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Новости Беларуси. Екатерина Галкина стала второй в упражнении с обручем на соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх. Белоруска...
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