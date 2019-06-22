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Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас многолюдно на самой крупной из них. На связь со студией от Дворца спорта вышла корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Нино Катамадзе, джазовая певица, композитор (Грузия):
Я почувствовала, что волонтеры работают фантастически. Они создают настроение великолепное просто. Мы сразу приехали и оказались на площадке, так что почувствовать мы успели.
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую...
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