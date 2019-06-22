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Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

23.06.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Уже сейчас многолюдно на самой крупной из них. На связь со студией от Дворца спорта вышла корреспондент Яна Шипко.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Яна Шипко, СТВ:
В фан-зоне в эти дни поистине культурный калейдоскоп. Хэдлайнер вечера – знаменитая джазовая певица Нино Катамадзе, которая ради того, чтобы бесплатно выступить в Минске для гостей II Европейских игр, перекроила гастрольный график. Прямо отсюда она улетает в Амстердам. Сюда она привезла свою новую программу.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Нино Катамадзе, джазовая певица, композитор (Грузия):
Это новая программа, новый состав, новое звучание и новое место. Я очень рада, потому что здесь исключительно глубокая, душевная публика.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Я почувствовала, что волонтеры работают фантастически. Они создают настроение великолепное просто. Мы сразу приехали и оказались на площадке, так что почувствовать мы успели.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Нино Катамадзе, Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую...
 
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