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«Мы соперники на поле и друзья в жизни»: Владимир Гуцаев и Анатолий Байдачный в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас многолюдно на самой крупной из них. На связь со студией от Дворца спорта вышла корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Владимир Гуцаев, футболист, мастер спорта СССР международного класса:
Без спорта вообще существование бесполезно – спорт он не вмешивается в политику – все друзья, какие бы нации не были, поэтому я очень рад, что я здесь на этом большом празднике. К сожалению, сегодня улетаю, а так бы с большим удовольствием побыл здесь. Мне очень нравится Беларусь, Минск, ваш народ, который самый добродушный народ среди всех постсоветских государств – желаю вам спокойствия, удачи, всего самого лучшего.
Анатолий Байдачный, футболист, мастер спорта международного класса (Беларусь):
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую...
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