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Audi представила SQ8: кроссовер получил четырехлитровый дизельный V8 с электронаддувом

23.06.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Год назад в Китае Audi показала кроссовер Q8 — флагманский «паркетник» со спортивным уклоном. Тогда дебютировали базовые версии модели, а теперь подоспел «разогретый» вариант SQ8, который возглавит кроссоверную гамму Audi.


От стандартных версий топовую модификацию SQ8 проще всего отличить по иному переднему бамперу с укрупненными воздухозаборниками, большей порцией хрома во внешней отделке и квартету выхлопных патрубков. В «базе» автомобиль располагает 21-дюймовыми колесными дисками, за доплату — на дюйм больше.


В салоне — спортивный руль с приплюснутым ободом, декоративные металлические вставки, измененное оформление цифровых приборов и комбинированная отделка сидений кожей и алькантарой. Стандартное оборудование SQ8 включает пневмоподвеску с измененными настройками и возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 90 мм и карбон-керамические тормоза, в качестве опции доступны активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси.


Оснащается SQ8 дизельным мотором V8 4.0 TDI, который устанавливается также на кроссоверы SQ7 и Bentley Bentayga. Он развивает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента и дополнен вспомогательным стартер-генератором с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой электросети. От нее же работает и компактный электрический нагнетатель, призванный устранить эффект турбоямы.


В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. До 100 км/ч SQ8 разгоняется за паспортные 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


В европейской продаже SQ8 появится в конце текущего года. Стоимость пока не озвучена, но, по слухам, новинка обойдется минимум в 100 тысяч евро.

 
 
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Год назад в Китае Audi показала базовый кроссовер Q8, а теперь подоспел «разогретый» вариант SQ8, который возглавит кроссоверную гамму Audi.
 
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