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Белоруска выиграла серебро II Европейских игр в упражнении с обручем

23.06.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская гимнастка сегодня пополнила медальную копилку Беларуси.



23 июня состоялись соревнования по художественной гимнастике. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла второе место в упражнении с обручем. Состязания проходят в рамках II Европейских игр.

Первое место в упражнении с обручем заняла россиянка Дина Аверина, набравшая 22,850 баллов. У белоруски 21,750 баллов.

Бронзовую медаль завоевала украинка Влада Никольченко – 21,450 баллов.

Накануне Галкина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

Сегодня также состоятся соревнования в упражнениях с мячом, лентой и булавами.

 
 
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Белорусская гимнастка сегодня пополнила медальную копилку Беларуси.
 
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