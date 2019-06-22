Белоруска выиграла серебро II Европейских игр в упражнении с обручем

23 июня состоялись соревнования по художественной гимнастике. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла второе место в упражнении с обручем. Состязания проходят в рамках II Европейских игр.





Первое место в упражнении с обручем заняла россиянка Дина Аверина, набравшая 22,850 баллов. У белоруски 21,750 баллов.





Бронзовую медаль завоевала украинка Влада Никольченко – 21,450 баллов.





Накануне Галкина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.





Сегодня также состоятся соревнования в упражнениях с мячом, лентой и булавами.