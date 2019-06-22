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Белоруска выиграла серебро II Европейских игр в упражнении с обручем
Источник материала: Партизан
Белорусская гимнастка сегодня пополнила медальную копилку Беларуси.
23 июня состоялись соревнования по художественной гимнастике. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла второе место в упражнении с обручем. Состязания проходят в рамках II Европейских игр.
Первое место в упражнении с обручем заняла россиянка Дина Аверина, набравшая 22,850 баллов. У белоруски 21,750 баллов.
Бронзовую медаль завоевала украинка Влада Никольченко – 21,450 баллов.
Накануне Галкина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.
Сегодня также состоятся соревнования в упражнениях с мячом, лентой и булавами.
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Белорусская гимнастка сегодня пополнила медальную копилку Беларуси.
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