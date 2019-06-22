ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты предупредили о риске ядерной войны

23.06.2019 15:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.

По мнению экспертов, проект сверхзвукового оружия в Индии является «зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном.

Как отмечается, испытания подобного оружия в Индии приближает ядерную войну двух стран.


При этом Индии достаточно создать оружие, которое может развивать скорость до пяти Махов, для атаки на Пакистан.

Ранее сообщалось, что Китай станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гимнастка Екатерина Галкина выиграла серебро II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика