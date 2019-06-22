Эксперты предупредили о риске ядерной войны

По мнению экспертов, проект сверхзвукового оружия в Индии является «зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном.





Как отмечается, испытания подобного оружия в Индии приближает ядерную войну двух стран.









При этом Индии достаточно создать оружие, которое может развивать скорость до пяти Махов, для атаки на Пакистан.





Ранее сообщалось, что Китай станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.