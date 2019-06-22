Львята, коньяк и винтовка: топ-5 дорогих подарков для любимого сына Лукашенко

UDF.BY составил список из самых дорогих презентов, ставших подарками для Николая Лукашенко. составил список из самых дорогих презентов, ставших подарками для Николая Лукашенко.





Электрокар за 20 тысяч долларов









Впервые Николая за рулем электрокара увидели еще десять лет назад, когда Александр Лукашенко пригласили в свою резиденцию в «Дрозды» российского журналиста Михаила Гусмана. К накрытому столу того лихо доставил на транспортном средстве пятилетний Коля.





Подобные электромобили в России продавали примерно за 20 тысяч долларов.





В последующие годы младший сын президента катал и более статусных гостей. Например, в 2015 году – премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.





400-литровая бочка армянского коньяка









Фото drugoi.livejournal.com





Во время официального визита Лукашенко в Ереван местный олигарх Гагик Царукян подарил его семье 400-литровую бочку коньяка «Арарат». Она до сих пор хранится в подвалах Ереванского коньячного завода «Ной»: бочку откупорят в день свадьбы Николая.





Какова была бы стоимость этого коньяка на рынке, официально не сообщали.









К слову, Царукян баловал младшего сына белорусского президента и другими подарками. Однажды он подарил ему двух белых львят.









Рояль за 18 тысяч долларов













Теперь Николай уже довольно известный в Беларуси пианист – несколько раз он выступал на сцене масштабных праздников. А когда несколько лет назад младший сын Лукашенко только начал светиться в кадре за роялем, журналисты быстро выяснили, что в Беларуси цена инструмента, за которым он репетирует, составляет примерно 18 тысяч долларов.









Винтовка за 3500 долларов









Фото: sputnik.by





В прошлом году Николай Лукашенко занял призовые места на детских соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах. Помогла ему в этом именная винтовка «Аншутц» 1827 системы Фортнера, цена которой стартует от 3500 долларов. Винтовка является элитной, ею в свое время пользовались звезды мирового биатлона.





Интересно, что в спринте Николая с дорогим снаряжением опередил парень из деревни Люсино Ганцевичского района. Он пользовался выданной ему винтовкой МР-61 (ИЖ), стоимость которой составляет примерно 200 рублей.









Велосипед за 7500 евро





Фото: vk.com





Несколько недель назад Николай вместе с отцом прокатился по поселку Болбасово, который находится неподалеку от родной деревни руководителя Беларуси. Когда журналисты обратили внимание на велосипед младшего сына Лукашенко, выяснилось, что он непростой.





Подобная модель марки Canyon на официальном сайте производителя в топовой комплектации стоит 7499 евро. Цена во многом обуславливается карбоновой рамой, из-за которой велосипед весит всего около 7 кг.





По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, велосипеды семье Лукашенко подарил российский бизнесмен Игорь Макаров.