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Активистка из Гомеля заставила чиновников мерять улицу рулеткой

23.06.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июня суд Брагинского района отклонил жалобу гомельской активистки Марии Тарасенко о запрете в районном центре уличного шествия против печально известного декрета №3 о «тунеядцах».

Чиновники местного райисполкома в суд явились с рулеткой и начали «действо» по измерению расстоянии от здания суда до пешеходной части улицы, сообщает Гомельская Весна.

Дело в том, что протестную акцию в виде уличного шествия с участием до 10 человек Мария Тарасенко заявила на центральной улице райцентра, а тут как раз находится здание суда и прокуратуры.

Председатель суда Алексей Ященко инициативу по измерению ширины улицы поддержал, но измерять почему-то начал своей рулеткой. Ему в этом помогала секретарь суда Наталья Гордейчик, ценные указания служителям Фемиды давали идеолог райисполкома Сергей Довгулевец и юрист местной вертикали Татьяна Кравченко.

Ширина улицы оказалась не в пользу гомельчанки.


— Выбирая улицу Советскую, она не учла размещение здесь очень важных учреждений, расстояние до которых от противоположной стороны дороги оказалось менее 50 м., что мы ей и продемонстрировали, — заявили чиновники. — А так Брагинский райисполком только рад и совсем не против уличного шествия по случаю декрета №3. Но выбранная заявительницей улица Советская не подходит для подобных шествий. Вот если бы она выбрала другую улицу, тогда бы все состоялась в лучшем виде.

Комментируя для сайта «Гомельская Весна» судебное решение Мария Тарасенко заявила с иронией, что «в Брагине, в отличие от Октябрьского, чиновники очень хорошие и душевные, поэтому их любят даже аисты, которые поселились на крыше суда».


Известная своей борьбой с декретом №3 гомельчанка Мария Тарасенко заявила протестные акции во всех 24 районах гомельского региона и везде получила запрет. На неделе, кроме Брагина суды состоялись в Рогачеве, Октябрьском и Мозыре.

Служители Фемиды везде становятся на сторону чиновников.

 
 
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21 июня суд Брагинского района отклонил жалобу гомельской активистки Марии Тарасенко о запрете в районном центре уличного шествия против печально известного...
 
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