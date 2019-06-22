Активистка из Гомеля заставила чиновников мерять улицу рулеткой

Чиновники местного райисполкома в суд явились с рулеткой и начали «действо» по измерению расстоянии от здания суда до пешеходной части улицы, сообщает

Дело в том, что протестную акцию в виде уличного шествия с участием до 10 человек Мария Тарасенко заявила на центральной улице райцентра, а тут как раз находится здание суда и прокуратуры.





Председатель суда Алексей Ященко инициативу по измерению ширины улицы поддержал, но измерять почему-то начал своей рулеткой. Ему в этом помогала секретарь суда Наталья Гордейчик, ценные указания служителям Фемиды давали идеолог райисполкома Сергей Довгулевец и юрист местной вертикали Татьяна Кравченко.





Ширина улицы оказалась не в пользу гомельчанки.









— Выбирая улицу Советскую, она не учла размещение здесь очень важных учреждений, расстояние до которых от противоположной стороны дороги оказалось менее 50 м., что мы ей и продемонстрировали, — заявили чиновники. — А так Брагинский райисполком только рад и совсем не против уличного шествия по случаю декрета №3. Но выбранная заявительницей улица Советская не подходит для подобных шествий. Вот если бы она выбрала другую улицу, тогда бы все состоялась в лучшем виде.





Комментируя для сайта «Гомельская Весна» судебное решение Мария Тарасенко заявила с иронией, что «в Брагине, в отличие от Октябрьского, чиновники очень хорошие и душевные, поэтому их любят даже аисты, которые поселились на крыше суда».









Известная своей борьбой с декретом №3 гомельчанка Мария Тарасенко заявила протестные акции во всех 24 районах гомельского региона и везде получила запрет. На неделе, кроме Брагина суды состоялись в Рогачеве, Октябрьском и Мозыре.





Служители Фемиды везде становятся на сторону чиновников.