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Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

23.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП на трассе М10 пока неизвестны, нам только прислали фото, они были сделаны сегодня ранним утром между г. Иваново и Дрогичин.

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Есть вот такой комментарий в соцсетях: - Водитель в реанимации, его жена сидела сбоку, к счастью отделалась ушибами. Водитель грузовика успел выпрыгнуть и остался жив. Виноват водитель AUDI

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

На месте работают аварийные службы:

Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин

 
 
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  Обстоятельства ДТП на трассе М10 пока неизвестны, нам только прислали фото, они были сделаны сегодня ранним утром между г. Иваново и Дрогичин. Есть вот такой...
 
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