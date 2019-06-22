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Жёсткое ДТП с возгоранием произошло между г. Иваново и Дрогичин
23.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП на трассе М10 пока неизвестны, нам только прислали фото, они были сделаны сегодня ранним утром между г. Иваново и Дрогичин.
Есть вот такой комментарий в соцсетях: - Водитель в реанимации, его жена сидела сбоку, к счастью отделалась ушибами. Водитель грузовика успел выпрыгнуть и остался жив. Виноват водитель AUDI
На месте работают аварийные службы:
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