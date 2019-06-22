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YouTube перевыпустит тысячу культовых клипов в Full HD
Источник материала: KYKY>
YouTube запартнерился с Universal Music Group. Вместе они обновят до Full HD больше тысячи культовых музыкальных клипов, которые до этого были доступны только в низком качестве. На данный момент в сеть уже выпустили сотню роликов.
Как
На этом аттракцион щедрости от YouTube не заканчивается. Обновленные видео планируют выпускать каждую неделю: так, чтобы к концу 2020 года пользователи увидели тысячу записей. Вот некоторые клипы нестареющей классики, которые можно посмотреть уже сейчас:
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YouTube запартнерился с Universal Music Group. Вместе они обновят до Full HD больше тысячи культовых музыкальных клипов, которые до этого были доступны только в низком качестве. На...
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