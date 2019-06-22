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YouTube перевыпустит тысячу культовых клипов в Full HD

23.06.2019 17:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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YouTube запартнерился с Universal Music Group. Вместе они обновят до Full HD больше тысячи культовых музыкальных клипов, которые до этого были доступны только в низком качестве. На данный момент в сеть уже выпустили сотню роликов.

Как указано в официальном блоге YouTube, платформа хочет сохранить культурное влияние клипов, которое они оказывают на зрителей по сей день, для будущих поколений. Ролики с лучшими картинкой и звуком появились в интернете: среди них – Nirvana, Maroon 5, Lady Gaga, The Killers, Billy Idol, Beastie Boys и так далее. 

На этом аттракцион щедрости от YouTube не заканчивается. Обновленные видео планируют выпускать каждую неделю: так, чтобы к концу 2020 года пользователи увидели тысячу записей. Вот некоторые клипы нестареющей классики, которые можно посмотреть уже сейчас:

 
 
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YouTube запартнерился с Universal Music Group. Вместе они обновят до Full HD больше тысячи культовых музыкальных клипов, которые до этого были доступны только в низком качестве. На...
 
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