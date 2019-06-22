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«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьба за медали идёт на стадионе «Динамо». Здесь продолжается легкоатлетический турнир. За происходящим на олимпийской арене следит корреспондент СТВ Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Например, мы с оператором целый день находимся здесь и если поначалу привыкали к такому виду, то сейчас наслаждаемся.
Пока известна только одна команда, прошедшая в полуфинал – это сборная Германии, сейчас заканчиваются соревнования во второй группе.
К слову, чем ближе время старта белорусской команды, тем больше на стадион подтягивается людей. На входе их всех приветствует талисман игр – Лисёнок Лесик.
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Новости Беларуси. Борьба за медали идёт на стадионе «Динамо». Здесь продолжается легкоатлетический турнир. За происходящим на олимпийской арене следит...
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