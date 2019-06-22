«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борьба за медали идёт на стадионе «Динамо». Здесь продолжается легкоатлетический турнир. За происходящим на олимпийской арене следит корреспондент СТВ Екатерина Лихошапко.





Екатерина Лихошапко, СТВ:

Мы по-прежнему дежурим на «Динамо», где сегодня проходят соревнования по динамичной легкой атлетике. Этот формат делает турнир вдвойне интересным и непредсказуемым.









Например, мы с оператором целый день находимся здесь и если поначалу привыкали к такому виду, то сейчас наслаждаемся.





Пока известна только одна команда, прошедшая в полуфинал – это сборная Германии, сейчас заканчиваются соревнования во второй группе.









К слову, чем ближе время старта белорусской команды, тем больше на стадион подтягивается людей. На входе их всех приветствует талисман игр – Лисёнок Лесик.

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