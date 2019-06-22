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Где и во сколько ограничат движение в Минске 24 июня: графика

23.06.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с проведением шоссейных велогонок 24 июня в Минске вновь будет ограничено движение и лишь на несколько часов до обеда – с 7.30 до 13.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Где и во сколько ограничат движение в Минске 24 июня: графика

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В связи с проведением шоссейных велогонок 24 июня в Минске вновь будет ограничено движение и лишь на несколько часов до обеда – с 7.30 до 13.30,...
 
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