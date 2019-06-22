Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Стиль одежды супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон становится все больше похож на выбор королевы.

Журналисты заметили, что герцогиня все чаще перенимает стилистические реплики от Елизаветы II. Например, Миддлтон чаще стала носить брошь.

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Фото: Andrew Parsons/ i - Images

Эксперт по алмазам и геммолог Грант Мобли в интервью признался, что таким образом Кейт Миддлтон влияет и на модные тенденции. По его словам, герцогиня отставивает классические ювелирные украшения и возвращает в моду бриллианты и броши.



Фото: BBC

Мужчина также отметил, что Миддлтон стала иконой стиля с тех пор, как присоединилась к королевской семье. Сейчас гардероб герцогини всегда пользуется большим спросом – ей подражают многие подданные.



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В последнее время стиль герцогини все больше вдохновлен Ее Величеством. Особенно это заметно в выборе аксессуаров.



Фото: Ian Jones

«От имени молодого поколения Кейт отстаивает эти классические украшения, что особенно нравится королеве».

Традиционно этот вид ювелирных украшения является королевским.



Фото: PA

По словам эксперта, члены королевской семьи всегда знали истинную ценность натуральных ювелирных изделий с бриллиантами и знают, что благодаря их редкости, вневременности и эмоциональной ценности они всегда будут передаваться будущим поколениям.