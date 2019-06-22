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По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На спортивных аренах решается, кому достанутся очередные комплекты наград II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 золотые, 3 серебряные, 8 бронзовых – с таким заделом встретила наша сборная этот день на олимпийских стартах Европы.
В общекомандном зачёте – Беларусь вторая. Больше наград лишь у россиян. В пятёрке лидеров также Грузия, Украина и Нидерланды. Как сегодня распределятся места в этой турнирной таблице – мы ждём результаты соревнований и надеемся на успех наших атлетов.
Ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.
Какой бы пробы не была медаль – это уже достижение, но а золотых призёров с победой поздравил Президент Беларуси.
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Новости Беларуси. На спортивных аренах решается, кому достанутся очередные комплекты наград II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4...
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