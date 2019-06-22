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Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

23.06.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск продолжает дарить яркие победы болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Целую россыпь наград мы ждем в этот день на II Европейских играх. И первым стало серебро Екатерины Галкиной. Лидер сборной по художественной гимнастике отличилась в упражнении с обручем.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Соревнования по художественной гимнастике одни из самых посещаемых. По нашей информации, около 10 тысяч зрителей  сейчас находятся в «Минск-Арене», где сейчас решается судьба очередного комплекта наград.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Люди в материале: Екатерина Галкина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск продолжает дарить яркие победы болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целую россыпь наград мы ждем в этот день на II...
 
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