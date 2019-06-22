|
Вторые Европейские игры: какие медали сегодня разыграют в Минске
23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске продолжаются Европейские игры. Сегодня третий соревновательный день. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев рассказал, награды в каких видах спорта разыграют.
В спорткомплексе «Минск-Арена» в эти минуты разыгрывают награды в спортивной акробатике и художественной гимнастике. Вчера бронзу в индивидуальном многоборье получила белоруска Екатерина Галкина. Сегодня он получила серебро в финале выступлений с обручем, первое место у россиян. Галкиной помогают и родные стены, и коллеги на трибунах: ее пришла поддержать
К слову, соревнования в Минске начались на аренах еще в 10 утра, а завершатся ближе к 10 вечера. Тогда и можно будет говорить об итогах третьего соревновательного дня. Кроме того, продолжат свою работу и фан-зоны, а также Дом болельщиков команды России. Мы сейчас у фан-зоны «Минск-арены». Пару часов назад огромная очередь выстроилась в одной из фан-зон у сувернирного магазина. Он покупали майки с логотипами Европейских игр, кепки. Что еще берут фанаты, рассказали сами продавцы.
Если говорить об итогах вчерашнего дня, то у Беларуси по итогам уже 14 медалей и пока второе место в общекомандном зачете. Беларусь отстает лишь от России, у которой 18 медалей. Третье место у Грузии с девятью медалями и четвертое у Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В командном зачете по итогам второго дня лидирует Россия с 18 медалями, на втором месте – Беларусь (14 медалей). Третье место у Грузии с девятью медалями и четвертое у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)