Вторые Европейские игры: какие медали сегодня разыграют в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются Европейские игры. Сегодня третий соревновательный день. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев рассказал, награды в каких видах спорта разыграют.

Европейские игры в Минске продолжаются. Воскресенье – третий соревновательный день. Сегодня определяют победителей в ряде видов спорта: велосипедный спорт, дзюдо, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука. Очередной комплект наград II Европейских игр разыграли участники соревнований по пулевой стрельбе. Россиянин Артем Черноусов стал чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Есть результаты и по шоссейной гонке среди женщин: первое-второе место у голландцев, третье место – у белоруски.

В спорткомплексе «Минск-Арена» в эти минуты разыгрывают награды в спортивной акробатике и художественной гимнастике. Вчера бронзу в индивидуальном многоборье получила белоруска Екатерина Галкина. Сегодня он получила серебро в финале выступлений с обручем, первое место у россиян. Галкиной помогают и родные стены, и коллеги на трибунах: ее пришла поддержать Мелитина Станюта . На I Европейских играх она также завоевала бронзовую медаль. Она рассказала, за кого она болеет сегодня.

«Регламент соревнований таков, что от одной страны может выступать лишь одна спортсменка, поэтому здесь уже попроще. Но приехали лидеры сборной, их меньше, но все же они сильны», – отметила Станюта.

К слову, соревнования в Минске начались на аренах еще в 10 утра, а завершатся ближе к 10 вечера. Тогда и можно будет говорить об итогах третьего соревновательного дня. Кроме того, продолжат свою работу и фан-зоны, а также Дом болельщиков команды России. Мы сейчас у фан-зоны «Минск-арены». Пару часов назад огромная очередь выстроилась в одной из фан-зон у сувернирного магазина. Он покупали майки с логотипами Европейских игр, кепки. Что еще берут фанаты, рассказали сами продавцы.

«Очень много покупали кружки с Лесиком и магнитов с ним. Потому что это символ Игр, и люди хотят именно Лесика», – отметила продавец Мария Кононович.

Лесика полюбили все гости: с ним фотографируются, обнимаются, передают приветы в соцсетях.

Если говорить об итогах вчерашнего дня, то у Беларуси по итогам уже 14 медалей и пока второе место в общекомандном зачете. Беларусь отстает лишь от России, у которой 18 медалей. Третье место у Грузии с девятью медалями и четвертое у Украины.