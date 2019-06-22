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Белорусской гонщице завоевать медаль Евроигр помогли зрители
23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Европейских играх в Минске разыграно 24 комплекта наград, передает телеканал «МИР 24».
Первыми чемпионами Игр стали российские стрелки. Дуэт Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов уверенно провели финальную сессию в стрельбе из пневматического пистолета и завоевали золото.
Среди стрелков из винтовки россияне также стали лучшими – на пьедестале они заняли первое и второе место. Серебро у Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова, а золотые медали завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский.
В соревнованиях по художественной гимнастике лучшей стала россиянка Дина Аверина. Бронзовая медаль у белорусской спортсменки Екатерины Галкиной.
Сборная Нидерландов выставила на командную шоссейную велогонку свой олимпийский состав. В итоге за ними – первое и второе место. А бронза Европейских игр досталась белорусской гонщице Татьяне Шараковой. По словам спортсменки, добиться успеха ей помогли болельщики.
В медальном зачете команд стран СНГ и Грузии лидирует сборная России. У нее 18 наград, половина из которых – золотые. На втором месте хозяева Игр, у них 14 медалей. Замыкает тройку лучших грузинская сборная – 10 медалей.
Всего команды стран СНГ и Грузии в первый день соревнований положили в свои копилки 48 наград разного достоинства.
В воскресенье спортсмены разыграют 38 комплектов наград.
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В командной шоссейной велогонке сборная Нидерландов заняла первое и второе место. Бронза Игр досталась Татьяне Шараковой.
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