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Белорусской гонщице завоевать медаль Евроигр помогли зрители

23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Европейских играх в Минске разыграно 24 комплекта наград, передает телеканал «МИР 24».

Первыми чемпионами Игр стали российские стрелки. Дуэт Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов уверенно провели финальную сессию в стрельбе из пневматического пистолета и завоевали золото. 

Среди стрелков из винтовки россияне также стали лучшими – на пьедестале они заняли первое и второе место. Серебро у Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова, а золотые медали завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский. 

В соревнованиях по художественной гимнастике лучшей стала россиянка Дина Аверина. Бронзовая медаль у белорусской спортсменки Екатерины Галкиной. 

Сборная Нидерландов выставила на командную шоссейную велогонку свой олимпийский состав. В итоге за ними – первое и второе место. А бронза Европейских игр досталась белорусской гонщице Татьяне Шараковой. По словам спортсменки, добиться успеха ей помогли болельщики.

«У нас дома, видя столько флагов, столько людей, ощущая поддержку на всем круге, когда кричат: «Беларусь! Беларусь!», ждешь финиша, и такой адреналин!», – сказала гонщица.

В медальном зачете команд стран СНГ и Грузии лидирует сборная России. У нее 18 наград, половина из которых – золотые. На втором месте хозяева Игр, у них 14 медалей. Замыкает тройку лучших грузинская сборная – 10 медалей. 

Всего команды стран СНГ и Грузии в первый день соревнований положили в свои копилки 48 наград разного достоинства.

В воскресенье спортсмены разыграют 38 комплектов наград.



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Теги: Минск
 
 
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В командной шоссейной велогонке сборная Нидерландов заняла первое и второе место. Бронза Игр досталась Татьяне Шараковой.
 
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