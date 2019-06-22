Велогонщик Александр Рябушенко занял четвертое место в групповой гонке на II Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусский велогонщик Александр Рябушенко занял четвертое место в групповой 180-километровой гонке на II Европейских играх в Минске.



Фото: UAE Team Emirates

В начале гонки в отрыв уехал Бронислав Самойлов. Преимущество его группы достигало шести минут, но за два круга до финиша пелотон их догнал. После этого атаковали Василий Кириенко и Александр Рябушенко, с которыми было по одному представителю Украины, Австрии, Эстонии и Италии. Кириенко работал впереди, в то время, как остальные гонщики в отрыве дожидались спринта. Отличная тактическая идея сборной, как рассказал после гонки Рябушенко, была не домашней заготовкой, а их с Василием импровизацией.

Кириенко смог нарастить разрыв между группой и пелотоном, а за 3 километра до финиша Рябушенко атаковал на брусчаточном участке. Его атаку подхватил итальянец Давиде Баллерини, который затем контратаковал и создал небольшой разрыв. За Рябушенко же уцепились австриец Даниэль Ауэр и эстонец Ало Якин. Такой расклад практически гарантировал Беларуси серебро или бронзу, но, к сожалению, Ауэр и Якин перестали выходить на смену. Если бы и Александр бросил работать, отрыв догнал бы пелотон, что лишило бы его всех шансов на подиум. Рябушенко начал в одиночку работать в этой тройке, что серьезно повлияло на его шансы взять медаль. Золото выиграл Баллерини, а Якин и Ауэр обошли Рябушенко на последних метрах.



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