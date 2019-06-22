Средний возраст вступления в брак достиг в Беларуси исторического максимума

Известно, что теперь возраст для мужчин составляет 28 лет, 26 лет – для женщин. Такие данные приводит Белстат.





Стоит отметить, что в конце существования БССР эти цифры составляли 22 и 20 лет соответственно. С каждым десятилетием средний возраст вступающих в брак растет.





Каждая вторая семья в Республике Беларусь распадается. Доля разводов достигла своего исторического пика.





Стоит отметить, что такая же ситуация наблюдается во многих странах Европы, а также в США. Распадается примерно 50 % браков.