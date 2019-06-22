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Средний возраст вступления в брак достиг в Беларуси исторического максимума
Источник материала: Партизан
Средний возраст вступления в первый брак в Беларуси продолжает расти.
Известно, что теперь возраст для мужчин составляет 28 лет, 26 лет – для женщин. Такие данные приводит Белстат.
Стоит отметить, что в конце существования БССР эти цифры составляли 22 и 20 лет соответственно. С каждым десятилетием средний возраст вступающих в брак растет.
Каждая вторая семья в Республике Беларусь распадается. Доля разводов достигла своего исторического пика.
Стоит отметить, что такая же ситуация наблюдается во многих странах Европы, а также в США. Распадается примерно 50 % браков.
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Средний возраст вступления в первый брак в Беларуси продолжает расти.
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