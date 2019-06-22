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Грозит расстрел. Витебчанин до смерти забил девушку бутылкой из-под водки

23.06.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

40-летний мужчина из ревности убил свою 24-летнюю знакомую. На её теле начитали более 20 ударов. ,

В СК сообщили, что завершено расследование убийства с особой жестокостью, которое было совершено в марте этого года. Обвиняемому грозит расстрел.

В тот день 40-летний житель Витебской области поссорился со своей знакомой. Во время конфликта мужчина вышел из себя и принялся избивать 24-летнюю подругу. Ревнивец нанес ей не менее 21 удара руками и ногами. В ход также пошла пустая стеклянная бутылка из-под водки.

Как установило следствие, в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодая девушка скончалась на месте.

 
 
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40-летний мужчина из ревности убил свою 24-летнюю знакомую. На её теле начитали более 20 ударов. ,
 
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