Грозит расстрел. Витебчанин до смерти забил девушку бутылкой из-под водки

В СК сообщили, что завершено расследование убийства с особой жестокостью, которое было совершено в марте этого года. Обвиняемому грозит расстрел.





В тот день 40-летний житель Витебской области поссорился со своей знакомой. Во время конфликта мужчина вышел из себя и принялся избивать 24-летнюю подругу. Ревнивец нанес ей не менее 21 удара руками и ногами. В ход также пошла пустая стеклянная бутылка из-под водки.





Как установило следствие, в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии.





Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодая девушка скончалась на месте.