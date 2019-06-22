|
Грозит расстрел. Витебчанин до смерти забил девушку бутылкой из-под водки
Источник материала: Партизан
40-летний мужчина из ревности убил свою 24-летнюю знакомую. На её теле начитали более 20 ударов. ,
В СК сообщили, что завершено расследование убийства с особой жестокостью, которое было совершено в марте этого года. Обвиняемому грозит расстрел.
В тот день 40-летний житель Витебской области поссорился со своей знакомой. Во время конфликта мужчина вышел из себя и принялся избивать 24-летнюю подругу. Ревнивец нанес ей не менее 21 удара руками и ногами. В ход также пошла пустая стеклянная бутылка из-под водки.
Как установило следствие, в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодая девушка скончалась на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40-летний мужчина из ревности убил свою 24-летнюю знакомую. На её теле начитали более 20 ударов. ,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)