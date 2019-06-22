Госпитализирован посол Сербии в Беларуси

«Нашей Ниве» в посольстве, он провожал в аэропорту Как сообщилив посольстве, он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича, и дипломату стало плохо.





Как сообщает Nexta в своем телеграмм-канале, послу стало плохо на «Чижовке-арене» и его доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз - инсульт.





В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, пока Ковачевич проходит обследование.