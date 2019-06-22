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Госпитализирован посол Сербии в Беларуси

23.06.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.



Как сообщили «Нашей Ниве» в посольстве, он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича, и дипломату стало плохо.

Как сообщает Nexta в своем телеграмм-канале, послу стало плохо на «Чижовке-арене» и его доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз - инсульт.

В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, пока Ковачевич проходит обследование.


 
Теги: Минск
 
 
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Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.
 
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