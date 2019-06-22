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Госпитализирован посол Сербии в Беларуси
Источник материала: Партизан
Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.
Как сообщили
Как сообщает Nexta в своем телеграмм-канале, послу стало плохо на «Чижовке-арене» и его доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз - инсульт.
В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, пока Ковачевич проходит обследование.
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Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.
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