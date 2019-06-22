КиевПрайд 2019: Марш равенства в Киеве прошел спокойно и без стычек

Марш равенства в Киеве. REUTERS/Gleb Garanich #1#





Демонстранты вышли на улицы с лозунгами «Наша традиция — это свобода!», «Права человека — превыше всего!», «Все разные — все равные!», «Мой город — город свободных», «Имею право на любовь и на свободное существование!», «Традиция — не данность, наш выбор солидарность!» и ряд других.





Громадське сообщает, что к Маршу равенства присоединились около 30 военнослужащих.





«Они пришли поддержать равенство для всех людей», — отметил один из участников марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.





Акция закончилась на площади Льва Толстого.

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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина