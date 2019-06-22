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КиевПрайд 2019: Марш равенства в Киеве прошел спокойно и без стычек
Источник материала: Партизан
В центре украинской столицы традиционно прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ. В этом году обошлось без массовых столкновений и задержаний. По разным оценкам, в КиевПрайде приняли участие от трех до восьми тысяч человек, контракция собрала полторы сотни протестующих, пишет
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Марш равенства в Киеве. REUTERS/Gleb Garanich
Демонстранты вышли на улицы с лозунгами «Наша традиция — это свобода!», «Права человека — превыше всего!», «Все разные — все равные!», «Мой город — город свободных», «Имею право на любовь и на свободное существование!», «Традиция — не данность, наш выбор солидарность!» и ряд других.
Громадське сообщает, что к Маршу равенства присоединились около 30 военнослужащих.
«Они пришли поддержать равенство для всех людей», — отметил один из участников марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.
Акция закончилась на площади Льва Толстого.
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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Также на улицы вышли и несколько десятков противников марша с баннером «Содомия — дорога в ад». В начале акции они ворвались в колонну демонстрантов. Один мужчина напал на участников, его задержала полиция.
Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие завершилось без происшествий и они довольны сотрудничеством с правоохранителями.
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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
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В центре украинской столицы традиционно прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ. В этом году обошлось без массовых столкновений и задержаний. По разным оценкам, в...
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