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КиевПрайд 2019: Марш равенства в Киеве прошел спокойно и без стычек

23.06.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре украинской столицы традиционно прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ. В этом году обошлось без массовых столкновений и задержаний. По разным оценкам, в КиевПрайде приняли участие от трех до восьми тысяч человек, контракция собрала полторы сотни протестующих, пишет РБК-Украина.
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Марш равенства в Киеве. REUTERS/Gleb Garanich

Демонстранты вышли на улицы с лозунгами «Наша традиция — это свобода!», «Права человека — превыше всего!», «Все разные — все равные!», «Мой город — город свободных», «Имею право на любовь и на свободное существование!», «Традиция — не данность, наш выбор солидарность!» и ряд других.

Громадське сообщает, что к Маршу равенства присоединились около 30 военнослужащих.

«Они пришли поддержать равенство для всех людей», — отметил один из участников марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.

Акция закончилась на площади Льва Толстого.
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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Также на улицы вышли и несколько десятков противников марша с баннером «Содомия — дорога в ад». В начале акции они ворвались в колонну демонстрантов. Один мужчина напал на участников, его задержала полиция.

Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие завершилось без происшествий и они довольны сотрудничеством с правоохранителями.
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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина


 
 
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В центре украинской столицы традиционно прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ. В этом году обошлось без массовых столкновений и задержаний. По разным оценкам, в...
 
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