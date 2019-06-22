В ответ на критику власти сняли торговые точки с улицы Октябрьской

Поэтому когда там появились палатки с белорусским трикотажем и пледами, а еще навесы пивного производителя и шашлыки, это привлекло внимание многих СМИ.

— Палатки с одеждой действительно убрали. Основное возмущение было по поводу них, этих пледов с валенками, — рассказал соучредитель и арт-директор клуба «Хулиган» на Октябрьской Макс Старцев. — Правда, никто не понимает, ушли ли они отсюда навсегда. Остались палатки с шашлычком, пивом. Это тоже нас не устраивает, конечно. Это все те самые зоны гостеприимства, которые появились в Минске во время чемпионата мира по хоккею. Но зачем это на Октябрьской?









Соучредитель галереи «Ў» Александр Василевич тоже в курсе, что сегодня с этой улицы убрали палатки с одеждой. Но слышал, что остались палатки с пивом и шашлыками:





— С точки зрения бизнеса — конечно, это плохо. Плохо весь город превращать в одно и то же. Октябрьская для многих минчан и иностранцев — один из самых впечатляющих районов города. Эта история просто демонстрирует хрупкость всего, что создается людьми в Минске.





Станислав Батурчик, совладелец заведения BurgerLab, удивляется, почему, планируя торговую зону на Октябрьской, городская администрация не обратилась за советом:





— Это просто не стильно вообще. Это не привлечет к нам туристов. Коллеги спрашивают: «Как это могло произойти?». Я пожимаю плечами и тоже не понимаю. Мы же участвуем в различных фестивалях вроде Vulitsa Ezha, там же ребята стараются делать все стильно, красиво, современно. Можно же было обратиться к ним.



