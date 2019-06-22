ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ответ на критику власти сняли торговые точки с улицы Октябрьской

23.06.2019 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пятницу на перекрытой на время Европейских игр тусовочной Октябрьской установили палатки госторговли. Это вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Уже в субботу с улицы исчезла часть палаток — с одеждой и сувенирами, пишет Tut.by.

Улица Октябрьская за несколько лет приобрела свой колорит и благодаря этому попала в разные туристические путеводители. О ее уникальности рассказали и в рекламном ролике Euronews к Европейским играм в Минске. Молодежь любит Октябрьскую за душевность, тусовки и творческую атмосферу. Благодаря проекту Vuliсa Brasil Октябрьскую украсили многочисленные граффити.

Поэтому когда там появились палатки с белорусским трикотажем и пледами, а еще навесы пивного производителя и шашлыки, это привлекло внимание многих СМИ.

— Палатки с одеждой действительно убрали. Основное возмущение было по поводу них, этих пледов с валенками, — рассказал соучредитель и арт-директор клуба «Хулиган» на Октябрьской Макс Старцев. — Правда, никто не понимает, ушли ли они отсюда навсегда. Остались палатки с шашлычком, пивом. Это тоже нас не устраивает, конечно. Это все те самые зоны гостеприимства, которые появились в Минске во время чемпионата мира по хоккею. Но зачем это на Октябрьской?


Соучредитель галереи «Ў» Александр Василевич тоже в курсе, что сегодня с этой улицы убрали палатки с одеждой. Но слышал, что остались палатки с пивом и шашлыками:

— С точки зрения бизнеса — конечно, это плохо. Плохо весь город превращать в одно и то же. Октябрьская для многих минчан и иностранцев — один из самых впечатляющих районов города. Эта история просто демонстрирует хрупкость всего, что создается людьми в Минске. 

Станислав Батурчик, совладелец заведения BurgerLab, удивляется, почему, планируя торговую зону на Октябрьской, городская администрация не обратилась за советом:

— Это просто не стильно вообще. Это не привлечет к нам туристов. Коллеги спрашивают: «Как это могло произойти?». Я пожимаю плечами и тоже не понимаю. Мы же участвуем в различных фестивалях вроде Vulitsa Ezha, там же ребята стараются делать все стильно, красиво, современно. Можно же было обратиться к ним.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу на перекрытой на время Европейских игр тусовочной Октябрьской установили палатки госторговли. Это вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Уже в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Luxury HD». В Беларусь придёт канал о роскошной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика