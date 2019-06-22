Стало известно, сколько человек написали ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов

Об этом заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, информирует БЕЛТА.





Результаты централизованного тестирования по белорусскому языку уже можно посмотреть на официальном сайте РИКЗ. Для того, чтобы это сделать, необходимо внести данные паспорта абитуриента.





Напомним, ЦТ по белорусскому языку прошло в Беларуси 11 июня. Сегодня абитуриенты прошли тестирование по химии.





Стоит отметить, что сертификаты с баллами по выбранным предметам будут выдаваться после того, как ЦТ в этом году подойдет к концу.