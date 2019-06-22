|
Белорусские акробатки завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске.
Белорусские акробатки получили оценку 29,060 балла и поначалу лидировали, но сначала их обошли соперницы из Португалии (29,110), которые в итоге стали серебряными медалистками. А затем еще большую сумму заработали акробатки из Бельгии (29,960), им досталось золото.
Днем ранее, 22 июня, в активе белорусских акробатов
Сегоня в спортивной акробатике будет разыгран еще комплект наград среди смешанных пар в многоборье комбинированных упражнений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские акробатки завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске
Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)