Белорусские акробатки завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений на Европейских играх в Минске.

Белорусские акробатки получили оценку 29,060 балла и поначалу лидировали, но сначала их обошли соперницы из Португалии (29,110), которые в итоге стали серебряными медалистками. А затем еще большую сумму заработали акробатки из Бельгии (29,960), им досталось золото.

Днем ранее, 22 июня, в активе белорусских акробатов было 4 медали (2 золота, 2 бронзы).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегоня в спортивной акробатике будет разыгран еще комплект наград среди смешанных пар в многоборье комбинированных упражнений.



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