В вузах Беларуси на половине специальностей для иностранцев планируется ввести обучение на английском языке

Источник материала: Вороновская газета





Около половины специальностей в белорусских вузах в перспективе можно будет получать на английском языке. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в Беларуси поставили перед собой амбициозную цель — начать подготовку на английском языке по 50% специальностей высшей школы. «Их около 300, где-то на 150 мы в перспективе должны выйти», — отметил он.

Называть конкретных сроков Игорь Карпенко не стал, напомнив, что в Беларуси приняты концептуальные подходы к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года. «Этих ориентиров планируется придерживаться», — сказал он. Предстоит серьезная работа — перевести учебники, подготовить кадры и так далее. Обучение педагогов ведется уже в Республиканском институте высшей школы вместе с МГЛУ.

Сейчас в Беларуси учатся около 25 тыс. иностранных студентов из 109 стран мира.

В день открытия II Европейских игр в Минске собрались руководители образовательных ведомств государств СНГ. На международном семинаре они обсудили перспективы профессионального образования в условиях смены технологических укладов. Белорусский опыт в этой сфере они изучили на примере Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М.С.Высоцкого. Здесь они ознакомились с образцами техники, лабораториями и организацией образовательного процесса. Кроме того, участники семинара посетили ресурсный центр Минского радиотехнического колледжа (филиал БГУИР).

https://www.belta.by/