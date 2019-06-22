В США Johnson&Johnson обвинили в причастности к эпидемии опиоидной зависимости

Источник материала: Интерфакс

В суд американского штата Оклахома подан многомиллиардный иск против фармацевтического гиганта Johnson&Johnson, сообщает The Guardian. Компанию, которая известна на весь мир детскими присыпками и пластырями Band-Aid, обвиняют в том, что корпорация неверно объясняет врачам риски употребления ее опиоидных препаратов, манипулирует данными исследований и, в конечном итоге, внесла вклад в эпидемию зависимости, которая за последние 20 лет унесла более 400 тыс. жизней.

Как отмечает издание, расследование прокурора Оклахомы Майка Хантера в конечном итоге может ударить по всей фармацевтической промышленности страны, которую подозревают в сговоре и попытках сообща влиять на врачей, чтобы те прописывали больше препаратов, вызывающих привыкание. Отмечается, что может быть подано более 2000 аналогичных исков по всей стране.

The Guardian приводит слова врача, который выступил в качестве свидетеля, и заявил, что корпорации ради выгоды пренебрегали данными исследований, показывавших риск привыкания и передозировки.

По мнению прокурора Хантера, Johnson&Johnson и другие компании раскручивали идею целой эпидемии невылеченной боли в стране, которую якобы можно победить опиоидными препаратами. В результате в США появился многомиллиардный рынок обезболивающих, содержащих наркотики.

Начало всему положила Purdue Pharma, принадлежащая семье миллиардеров Саклеров, и ее препарат из 1990-х "ОксиКонтин" - синтетический опиоид, который прописываю как обезболивающее. Johnson&Johnson быстро оценила потенциал такого рода лекарств. Ее фармацевтическое подразделение Janssen было основано изобретателем наркотического препарата фентанил Паулем Янссеном. С появлением на рынке "ОксиКонтина" компания начала активно расширять рынок фентанила, заявляя, что риск превыкания очень низок. Это заявление было заведомо ложным, подчеркивает The Guardian.

Хантер представил тысячи докладов торговых представителей Johnson & Johnson, из которых следует, что те, в общении с врачами были заинтересованы в росте спроса на свои препараты, а не на безопасности их потребителей. В частности, торговым представителям было рекомендовано сосредоточиться на врачах, которые уже активно выписывают "ОксиКонтин", настаивать на выписывании фентанила пациентам, у которых наблюдались побочные эффекты. Еще одним пунктом стратегии был перевод потребителей слабы опиоидных препаратов на сильные лекарства от Johnson&Johnson.

Как напоминает The Guardian, Johnson&Johnson грозят многомиллиардные выплаты по другому делу: в их детской присыпке был найден асбест. В компании категорически отвергают обвинения в причастности к самой серьезной опиоидной эпидемии в США.