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Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. Знаковая дата в истории Беларуси. Ровно 75 лет назад начался разгром немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождение Беларуси.
Об операции «Багратион» мы помним и сегодня.
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Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. Знаковая дата в истории Беларуси. Ровно 75 лет назад начался разгром немецко-фашистской группы армий...
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