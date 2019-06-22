Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. Знаковая дата в истории Беларуси. Ровно 75 лет назад начался разгром немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождение Беларуси.





Об операции «Багратион» мы помним и сегодня.