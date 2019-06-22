ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»

23.06.2019 18:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. Знаковая дата в истории Беларуси. Ровно 75 лет назад начался разгром немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождение Беларуси.  

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»

Об операции «Багратион» мы помним и сегодня.  

Как это было – вспоминаем вместе

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. Знаковая дата в истории Беларуси. Ровно 75 лет назад начался разгром немецко-фашистской группы армий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусской гонщице завоевать медаль Евроигр помогли зрители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки через плечо для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика