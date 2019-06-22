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Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

23.06.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.

Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

А то, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд за звание победителей Европейских игр, – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с золотом самбистку Анжелу Жилинскую.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Люди в материале: Александр Кокша, Анжела Жилинская
 
 
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Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп...
 
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