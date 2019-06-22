|
«Синий свет «Динамо». Замгендиректора стадиона написала бы такие мемуары о II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Что такое стадион «Динамо» для заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо», узнали в программе
Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Вообще, если я когда-нибудь захочу написать мемуары о том, как готовились и проходили II Европейские игры с момента отсчёта кнопкой, которую нажал наш Президент, то я, наверное, их так назову: «Синий свет «Динамо». На стадионе установлено четыре мачты, они очень современные красивые и в ночное время светят так, что на стадионе как днём видно, но со стороны они излучают абсолютно синий свет. Это такое интересное зрелище, просто завораживающее!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое стадион «Динамо» для заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо», узнали в программе «Большой город».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)