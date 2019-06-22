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«Синий свет «Динамо». Замгендиректора стадиона написала бы такие мемуары о II Европейских играх

23.06.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что такое стадион «Динамо» для заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо», узнали в программе «Большой город».

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Во-первых, для меня стадион «Динамо» ассоциируется с живым организмом. Я как-то стараюсь приходить пораньше, я вижу, как он просыпается, как этот стадион наполняется людьми, как работают у него системы жизнеобеспечения это всё очень интересно.

Стадион «Динамо» это большая веха в моей профессиональной деятельности, так сказать, последняя любовь.

Вообще, если я когда-нибудь захочу написать мемуары о том, как готовились и проходили II Европейские игры с момента отсчёта кнопкой, которую нажал наш Президент, то я, наверное, их так назову: «Синий свет «Динамо». На стадионе установлено четыре мачты, они очень современные красивые и в ночное время светят так, что на стадионе как днём видно, но со стороны они излучают абсолютно синий свет. Это такое интересное зрелище, просто завораживающее!

«Синий свет «Динамо». Замгендиректора стадиона написала бы такие мемуары о II Европейских играх

 

Люди в материале: Лариса Белякова-Грабовская
 
 
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Что такое стадион «Динамо» для заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо», узнали в программе «Большой город».
 
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