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Лунный календарь на 24 июня: день воды – моем, плаваем и пьём
Источник материала: СТВ
24 июня – 21-ый лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Эти сутки буквально напитаны энергией и активностью. Если долго планировали что-то сделать, но не решались – сейчас самое время. Всё начатое увенчается грандиозным успехом. Важно: нужно быть честным даже в мелочах.
День хорош для домашних дел, особенно всего, что связано с очищением и водой: стирка, мытьё полов и тому подобное.
Особо полезна в эти сутки и очистка организма, кожи, а также все виды водных процедур: ванна, баня, купание в озере.
День благоприятен для поездок.Хороши любые физические упражнения.
Из еды предпочтите рыбу и любые морские продукты. Хорошо усвоятся морковь, клюква, свёкла, рябина, гранаты. Хорошо попить отвары трав. А ещё в этот день успешными будут заготовки продуктов, так что стоит сходить на рынок.
Цвета индиго, тёмно-синий и фиолетовый в одежде и аксессуарах принесут удачу в эти сутки.
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24 июня – 21-ый лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Эти сутки буквально напитаны энергией и активностью. Если долго планировали что-то сделать, но не решались –...
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