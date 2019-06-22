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Лунный календарь на 24 июня: день воды – моем, плаваем и пьём

23.06.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

24 июня – 21-ый лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Эти сутки буквально напитаны энергией и активностью. Если долго планировали что-то сделать, но не решались – сейчас самое время. Всё начатое увенчается грандиозным успехом. Важно: нужно быть честным даже в мелочах.

День хорош для домашних дел, особенно всего, что связано с очищением и водой: стирка, мытьё полов и тому подобное.

Особо полезна в эти сутки и очистка организма, кожи, а также все виды водных процедур: ванна, баня, купание в озере.

Лунный календарь на 24 июня: день воды – моем, плаваем и пьём

День благоприятен для поездок.

Хороши любые физические упражнения.

Из еды предпочтите рыбу и любые морские продукты. Хорошо усвоятся морковь, клюква, свёкла, рябина, гранаты. Хорошо попить отвары трав. А ещё в этот день успешными будут заготовки продуктов, так что стоит сходить на рынок.

Цвета индиго, тёмно-синий и фиолетовый в одежде и аксессуарах принесут удачу в эти сутки.

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24 июня – 21-ый лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Эти сутки буквально напитаны энергией и активностью. Если долго планировали что-то сделать, но не решались –...
 
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