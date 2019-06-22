Лунный календарь на 24 июня: день воды – моем, плаваем и пьём

Источник материала: СТВ

24 июня – 21-ый лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Эти сутки буквально напитаны энергией и активностью. Если долго планировали что-то сделать, но не решались – сейчас самое время. Всё начатое увенчается грандиозным успехом. Важно: нужно быть честным даже в мелочах.

День хорош для домашних дел, особенно всего, что связано с очищением и водой: стирка, мытьё полов и тому подобное.

Особо полезна в эти сутки и очистка организма, кожи, а также все виды водных процедур: ванна, баня, купание в озере.





День благоприятен для поездок.

Хороши любые физические упражнения.

Из еды предпочтите рыбу и любые морские продукты. Хорошо усвоятся морковь, клюква, свёкла, рябина, гранаты. Хорошо попить отвары трав. А ещё в этот день успешными будут заготовки продуктов, так что стоит сходить на рынок.

Цвета индиго, тёмно-синий и фиолетовый в одежде и аксессуарах принесут удачу в эти сутки.