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«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр

23.06.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают всё большую популярность. На самой крупной из них работают наши корреспонденты. На связь со студией от Дворца спорта выходит Яна Шипко.  

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика» 

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр

Яна Шипко, СТВ:
Очень много людей здесь. Стоят очереди за национальными блюдами на фуд-корте. В этом многолюдии выдают представителей только флажки, аквагрим и бейджи. Здесь у нас представители французского НОКа.

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр

Подробнее с главной фан-зоны II Европейских игр – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают всё большую...
 
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