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«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают всё большую популярность. На самой крупной из них работают наши корреспонденты. На связь со студией от Дворца спорта выходит Яна Шипко.
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Яна Шипко, СТВ:
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«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают всё большую...
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