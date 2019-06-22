«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают всё большую популярность. На самой крупной из них работают наши корреспонденты. На связь со студией от Дворца спорта выходит Яна Шипко.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»





Яна Шипко, СТВ:

Очень много людей здесь. Стоят очереди за национальными блюдами на фуд-корте. В этом многолюдии выдают представителей только флажки, аквагрим и бейджи. Здесь у нас представители французского НОКа.



