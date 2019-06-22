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Посла Сербии госпитализировали после проводов в аэропорту президента
23.06.2019 19:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
22 июня он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича. Потом дипломату стало плохо и его увезли в больницу.
Об этом сообщили
В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, Ковачевич проходит обследование.
Велько Ковачевич трудится в Беларуси в качестве посла Сербии с 2014 года.Отметим, что визит президента Сербии на Европейские игры в Минск сопровождался скандалом. Вучич отказался присутствовать на открытии игр, в связи с тем, что в играх участвует команда Косово – страны, которую Сербия не признает и считает свое территорией
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22 июня он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича. Потом дипломату стало плохо и его увезли в больницу.
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