Источник материала: Ежедневник

22 июня он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича. Потом дипломату стало плохо и его увезли в больницу.

Об этом сообщили «Нашай ніве» в посольстве Сербии в Республике Беларусь. Ранее Nexta в своем телеграмм-канале сообщил, что посла доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз — инсульт.

В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, Ковачевич проходит обследование.

Велько Ковачевич трудится в Беларуси в качестве посла Сербии с 2014 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посла Сербии госпитализировали после проводов в аэропорту президента 22 июня он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича. Потом дипломату стало плохо и его увезли в больницу.